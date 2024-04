Sono già alcune centinaia i manifestanti giunti in piazza Duomo al presidio organizzato dai giovani palestinesi, in concomitanza con il corteo del 25 aprile, che proprio qui dovrà arrivare tra un paio d’ore. Accanto alle bandiere palestinesi, sventolano anche quelle delle sigle che hanno aderito alla manifestazione: tra gli altri, Unione sindacale di base, Potere al popolo, collettivo universitario Cambiare rotta.

In piazza ci sono anche i centri sociali e le realtà antagoniste, come la rete ‘Dax resiste’. ‘Netanyahu assassino’ e ‘Intifada fino alla vittoria’ gli slogan che hanno accompagnato l’entrata in piazza, dove è stato esibito un grande striscione: ‘Fuori i genocidi dalla storia’. Un altro manifesto usa le parole scelte dalla Brigata ebraica per sfilare al corteo del 25 Aprile ‘Ora e sempre la democrazia si difende’, mutandole in ‘Ora e sempre la resistenza si difende’