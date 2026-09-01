8 settembre, Roma onora le donne della Resistenza con uno spettacolo di luci, musica e poesia

Spettacolo di luci sulla Piramide Cestia per l'8 settembre. Ritorna a Porta San Paolo la tradizionale Festa della Resistenza progettata oltre 40 anni fa dall'architetto Cesare Esposito e intitolata "Il coraggio di ricordare": in piazzale Ostiense, dalle 19.30, musica lirica con Martina Bortolotti e Rino Scaturno e spazio alla poesia per scoprire la storia della resistenza e rendere omaggio alle donne che persero la vita nella difesa di Roma. Tra gli ospiti, l'attrice Mita Medici, il cantautore Alessandro Chisari, il chitarrista Sebastian Viscenau, i due soprano Caterina Novak e Sara Pastore. Alle 21, poi, sulla "pietra lunense" della Piramide sarà proiettato "Bellissima", film capolavoro di Luchino Visconti con Anna Magnani.

"Sono 43 anni che porto avanti il mio progetto per coltivare la memoria di ciò che è stato. E' ormai dal 1983 che, con lo spettacolo di luci, musica e poesia che illumina Porta San Paolo, area sacra e di pace, celebriamo la gloria delle donne eroiche che fecero la resistenza ed esaltiamo il 'coraggio di ricordare'", dice Esposito, ringraziando per il sostegno il sindaco di Roma, il presidente dell'VIII municipio, il direttore di Eventi Italia tv e l’Istituto Roberto Rossellini. "Sul manifesto quest'anno ho voluto mettere il disegno del monumento da me progettato e che sorgerà a piazza dell’Emporio, con San Giovanni Paolo II e il presidente Sandro Pertini uniti in un abbraccio rivoluzionario: due figure iconiche della storia mondiale che hanno eletto la pace e la concordia a ideali universali, offrendo alle nuove generazioni un esempio di libertà, fede e fratellanza".