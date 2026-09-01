circle x black
Cerca nel sito
 

8 settembre, Roma onora le donne della Resistenza con uno spettacolo di luci, musica e poesia

A Porta San Paolo l'evento progettato dall'architetto Cesare Esposito oltre 40 anni fa. Alle 21 proiezione del capolavoro di Visconti "Bellissima" sulla Piramide Cestia

8 settembre, Roma onora le donne della Resistenza con uno spettacolo di luci, musica e poesia
01 settembre 2026 | 19.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Spettacolo di luci sulla Piramide Cestia per l'8 settembre. Ritorna a Porta San Paolo la tradizionale Festa della Resistenza progettata oltre 40 anni fa dall'architetto Cesare Esposito e intitolata "Il coraggio di ricordare": in piazzale Ostiense, dalle 19.30, musica lirica con Martina Bortolotti e Rino Scaturno e spazio alla poesia per scoprire la storia della resistenza e rendere omaggio alle donne che persero la vita nella difesa di Roma. Tra gli ospiti, l'attrice Mita Medici, il cantautore Alessandro Chisari, il chitarrista Sebastian Viscenau, i due soprano Caterina Novak e Sara Pastore. Alle 21, poi, sulla "pietra lunense" della Piramide sarà proiettato "Bellissima", film capolavoro di Luchino Visconti con Anna Magnani.

"Sono 43 anni che porto avanti il mio progetto per coltivare la memoria di ciò che è stato. E' ormai dal 1983 che, con lo spettacolo di luci, musica e poesia che illumina Porta San Paolo, area sacra e di pace, celebriamo la gloria delle donne eroiche che fecero la resistenza ed esaltiamo il 'coraggio di ricordare'", dice Esposito, ringraziando per il sostegno il sindaco di Roma, il presidente dell'VIII municipio, il direttore di Eventi Italia tv e l’Istituto Roberto Rossellini. "Sul manifesto quest'anno ho voluto mettere il disegno del monumento da me progettato e che sorgerà a piazza dell’Emporio, con San Giovanni Paolo II e il presidente Sandro Pertini uniti in un abbraccio rivoluzionario: due figure iconiche della storia mondiale che hanno eletto la pace e la concordia a ideali universali, offrendo alle nuove generazioni un esempio di libertà, fede e fratellanza".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Resistenza Festa della Resistenza Piramide Cestia
Vedi anche
Ue, Tajani a Wicklow: "Serve Europa protagonista su Ucraina e Medio Oriente" – Videonews dal nostro inviato
Gp Monza 2026, tutte le novità del Gran Premio d'Italia di Formula 1 - Video
Vendite sui mercati dopo il dato sull'inflazione in Europa - Video
Al Niguarda si celebra 'Harry Potter', la cerimonia di smistamento nella Terapia intensiva neonatale - Video
Maupas co-conduttore a Venezia 83: "Sogno di fare il regista, spero di tornare con una mia creatura" - Video
Harry Potter compie 25 anni, a Londra piovono lettere per Hogwarts - Video
Legge elettorale, Boccia: "È incostituzionale" - Video
Drone marino salva naufraghi a Civitavecchia, il video dell'innovativo sistema della Guardia Costiera
Fine vita, voto in Veneto. L'attivista Luca Faccio: "Zaia non è 'portatore di morte', abbiamo diritto di scegliere"
Venezia 83, primo fan accampato davanti al red carpet: "Aspetto Clooney e Pattinson" - Video
Lo sfogo di Vincenzo De Luca contro chi abbandona i rifiuti: "C'è sempre qualche imbecille" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza