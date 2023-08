E' stato il primo atleta a superare la barriera degli otto metri nel salto in lungo

Il velocista afroamericano Jesse Owens vince il suo quarto oro ai giochi olimpici di Berlino. Nato il 12 settembre 1913 a Oakville in Alabama, è stato il primo atleta a superare la barriera degli otto metri nel salto in lungo. Conquistò quattro medaglie d'oro nei 100 metri, 200 metri, salto in lungo e 4x100 metri.