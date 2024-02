Un morto e 7 feriti è il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto poco dopo le 7 di oggi 6 febbraio sulla A12 Genova-Sestri Levante all’altezza del km 37 tra Rapallo e Chiavari. Nell'incidente sono rimaste coinvolte quattro auto e un mezzo pesante.

Un furgoncino sul quale viaggiavano nove operai, tutti stranieri, e 10 auto sono rimasti coinvolti nel maxi scontro. Sul posto è intervenuta la polizia stradale e il bilancio è di un morto e sette feriti, di cui due gravi ma non in pericolo di vita. La vittima e i feriti sono tutte persone che erano a bordo del pulmino.

Da una prima ricostruzione, il conducente del furgoncino ha perso il controllo del mezzo finendo contro il muraglione. Non è ancora chiaro se gli operai che viaggiavano sul mezzo, dopo l'incidente, siano scesi dal o siano stati sbalzati ma a causa del buio alcune auto, sopraggiunte nel frattempo, li hanno investiti.

Nell'impatto è morto un uomo di 42 anni, altre sette persone sono state ferite delle quali due gravemente e ricoverate in codice rosso all'ospedale San Martino. Solo qualche contusione per alcuni automobilisti che si sono invece fatti medicare in ospedale a Lavagna.

Chiuso temporaneamente il tratto in direzione Sestri Levante per gli interventi da parte dei soccorsi sanitari e meccanici. Attualmente, informa Autostrade per l'Italia, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registra un km di coda in direzione Sestri Levante. Sono in corso le attività propedeutiche all’apertura al traffico di una corsia verso Livorno in deviazione sulla carreggiata opposta.

Agli utenti provenienti da Genova e diretti verso Livorno che viaggiano su mezzi leggeri Autostrade consiglia, dopo l'uscita obbligatoria a Rapallo, di percorrere la strada statale 1 Aurelia verso Lavagna dove rientrare in autostrada. A chi viaggia su mezzi pesanti consiglia di immettersi in A7 verso Milano, quindi in A21 verso Piacenza per poi percorrere l’A1 verso Parma e infine l’A15 verso La Spezia dove rientrare in A12 verso Livorno.