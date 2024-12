A Firenze luci e videomapping su Palazzo Vecchio e Ponte Vecchio

Proiezioni e videomapping sui monumenti di Firenze per le feste di Natale 2024, dal pomeriggio di oggi, sabato 7 dicembre, quando la sindaca Sara Funaro e l'assessore allo Sviluppo economico e al Turismo, Jacopo Vicini, hanno acceso le luci su Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, San Paolino e in piazza Santa Maria Novella.

Fino al 7 gennaio 2025, infatti, il Comune di Firenze – Assessorato sviluppo economico e turismo e Fondazione Mus.E, in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze e con il sostegno finanziario del Ministero del Turismo "Fondo siti Unesco città creative" accendono di luce la città con Florence Lights Up, spin off delle iniziative natalizie dedicato alla luce. Su Ponte Vecchio è tornato il video-mapping, che incanterà cittadini e visitatori della città nel periodo natalizio. "Le molteplicità di forme, volumi, colori e superfici del ponte tra i più conosciuti al mondo, saranno la tela su cui i videoartisti sono invitati a stendere le tematiche di quest’anno", come spiegano gli organizzatori, in linea con la campagna di comunicazione Enjoy Respect Firenze, sviluppata da Fondazione Destination Florence, un invito a godere delle bellezze della città con cura e rispetto verso il patrimonio.

Lo stesso vale per le facciate di Palazzo Vecchio e della chiesa di San Paolino. Luce anche in piazza Santa Maria Novella, sulla facciata della Camera di Commercio, e nel Giardino Mediceo di Palazzo Medici Riccardi.