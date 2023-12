A Milano il nuovo spazio culturale de 'La Ragione - LeAli alla LIbertà'

Il direttore del quotidiano Giuliani: "Sarà uno spazio dedicato anche al co-working per studenti e giovani"

Presentazioni, dibattiti, rassegne ed eventi. A pochi passi dalle Colonne di San Lorenzo, nel cuore di Milano, 'La Ragione - LeAli alla LIbertà' ha inaugurato ieri il suo nuovo spazio culturale.

All'interno del ristorante "California Bakery Garden & Lounge" di corso Porta Ticinese 58, locale ispirato alla tradizione americana dove ha sede la redazione milanese del quotidiano, il direttore Fulvio Giuliani ha presentato la squadra nata dall'Academy e lo spazio dedicato agli eventi. Obiettivo: diffondere la bellezza e la cultura a Milano.

"California Bakery Gardener Lounge di corso Porta Ticinese è un po' la summa di quell'idea che partì tre anni fa, perché è un luogo realmente nuovo. Vogliamo aprirci alla città perché quest'area specifica, pensata per il quotidiano La Ragione, si offre a tutti come un luogo di co-working e di presenze, anche per gli studenti", ha detto ieri alla presentazione il giornalista Fulvio Giuliani che, insieme a Davide Giacalone, dirige 'La Ragione - LeAli alla LIbertà'.

Il nuovo hub de 'La Ragione' è pensato come spazio di confronto e incontro con studenti e giovani appassionati di giornalismo e comunicazione, a cui si apriranno costantemente le porte per partecipare alla realizzazione dell’edizione cartacea e online del quotidiano e alla scelta dei contenuti social e web.

