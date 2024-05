Lanciato a Milano il Perlana Pop Lab, molto più di uno store, più 'magico' di un laboratorio e più sorprendente di un’experience, aperto al pubblico dal 27 maggio al 2 giugno. Perlana accompagnerà gli ospiti in un viaggio sensoriale ed immersivo: dalla storia del brand all’innovazione dell’ultimo anno. Inoltre, sarà possibile scoprire la nuova formula toccando con mano e vedendo con i propri occhi come il nuovo Perlana sia in grado di far tornare i capi come nuovi dopo 10 lavaggi.