"A Napoli ristorante cerca personale a 3 euro l'ora"

Lavorare 10 ore al giorno in un noto ristorante giapponese di Napoli, 6 giorni su 7, per una paga di 750 euro al mese, poco più di tre euro all'ora. E' la denuncia del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che parla di un ''nuovo caso di tentato sfruttamento del lavoro'', pubblicando gli screenshot della conversazione tra colui che si è presentato come il titolare del locale e la persona in cerca di lavoro. "Basta con proposte di lavoro assurde e sottopagate. Troppi titolari di attività commerciali prima propongono paghe da fame e poi si lamentano perché non riescono a trovare personale. La giungla dello sfruttamento va fermata ad ogni costo, se si andrà avanti così i nostri giovani non riusciranno mai a costruirsi un futuro. Come si può pensare di vivere lavorando 10 ore al giorno, 6 giorni su 7, per solo 750 euro, una cifra che ormai non consente più nemmeno il pagamento di affitto, utenze e spesa. Venga messa in opera una seria lotta allo sfruttamento lavorativo altrimenti ad aumentare sarà solo la povertà".