A Palazzo Vecchio si è insediata la neo sindaca Sara Funaro

Passaggio di consegne oggi in Palazzo Vecchio tra il sindaco uscente Dario Nardella e la neo sindaca Sara Funaro. Dopo la proclamazione di ieri, la sindaca ha simbolicamente ricevuto oggi dall'ex sindaco Nardella la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e il giglio del Comune di Firenze.

"Oggi Firenze scrive una pagina di storia - ha detto il sindaco uscente Dario Nardella - perché non solo c'è il cambio al vertice del sindaco dopo dieci anni lunghi e intensi, ma anche perché la sala di Clemente VII apre le porte alla prima donna sindaca della storia di questa città. E’ un fatto sostanziale che segna un progresso nella politica e che certamente farà la differenza. Sara è una donna molto tenace, forte e allo stesso tempo capace di grande sensibilità, conosce bene la città e saprà interpretare i suoi bisogni, desideri, ansie e speranze".

"Provo una grande emozione e un grande senso di responsabilità - ha detto la sindaca Sara Funaro - Da oggi inizia una fase nuova in cui sono responsabile di questa meravigliosa città: quello che farò sarà dare l’anima e tutta me stessa per Firenze e per i fiorentini, lavorando alle grandi questioni che fanno parte del dna della nostra città, sul fronte delle politiche internazionali, dei grandi messaggi per la pace, fino ai temi quotidiani che riguardano il traffico, i bisogni dei cittadini, il commercio, la sicurezza e tanto altro".