A Polignano a Mare inizia la terza edizione del Cantatour di Telebari

Musica, comicità e tanto divertimento in salsa pugliese sono i protagonisti della terza edizione del ‘Cantatour’, la sfida tra cantanti amatoriali in giro per la Puglia, organizzato da Radiobari e Telebari con il supporto di Pugliapromozione. Il tour, condotto da Renato Ciardo e con la voce fuori campo dell’autrice dello show, Silvia De Sandi, prenderà il via venerdì 6 ottobre a Polignano a Mare per proseguire il 20 ottobre nel teatro Comunale ‘Giovanni Laterza’ di Putignano, il 26 ottobre a Matera nel teatro Guerrieri e chiudere il 31 ottobre nel teatro ‘Sebastiano Arturo Luciani’ di Acquaviva delle Fonti.

Uno spettacolo che mette al centro il talento e l’audacia di tanti appassionati di musica che si sfideranno a ritmo delle più belle canzoni di artisti pugliesi o di origine pugliese e gli show dal vivo di alcune tra le più belle voci della storia della musica italiana, da Rossana Casale a Grazia di Michele e Mariella Nava, dai Cugini di Campagna a Paolo Vallesi e Francesco Baccini. Tutto questo attraversando alcuni dei luoghi più belli della Puglia, in una narrazione territoriale che mostra l’identità culturale di un popolo unico al mondo. Un evento totalmente gratuito a cui è possibile prenotarsi per partecipare seguendo tutte le info presenti sul sito www.telebari.it e www.radiobari.net o cliccando sul link dedicato - https://cantatour.cliccail.link/

Si parte dunque venerdì 6 ottobre con un imperdibile show nel teatro ‘Vignola’ di Polignano a Mare. Una serata all’insegna dell’allegria e del divertimento, con le trovate e le gag di Renato Ciardo che tenterà in tutti i modi di coinvolgere il pubblico e renderlo protagonista dello show. Ospite speciale chiamato a chiudere il primo appuntamento del Cantatour sarà Paolo Vallesi, cantautore fiorentino entrato di diritto nella storia del Festival di Sanremo con La Forza della Vita nel 1992.

Il Cantatour è l’occasione perfetta per visitare e conoscere alcuni dei luoghi più iconici della Puglia, le cui bellezze e ricchezze artistiche e culturali meritano di essere scoperte in ogni momento dell’anno. Non solo quindi d’estate, quando il sole colora a toni vivi le coste e le campagne del tacco d’Italia, ma anche nei mesi più freddi, quando anche la neve e le temperature più fresche dipingono i paesaggi dei borghi antichi inserendoli in un’atmosfera accogliente e rassicurante.

Proprio come è Polignano a Mare, uno dei borghi più belli della Regione - https://viaggiareinpuglia.it/it/dettaglio-localita/polignano-mare - meta preferita di centinaia di migliaia di turisti ogni anno, ammirati dalla bellezza di un luogo che ha mantenuto inalterato il suo antico fascino. I vicoli stretti incorniciati dalle bianche case che portano in eredità le tracce dei passaggi delle dominazioni bizantine, normanne e spagnole, la costa che ospita le case costruite nella roccia con le tipiche balconate e le terrazze a strapiombo sul mare.

Ormai tappa fissa per le vacanze di tante star internazionali Polignano a Mare e sfondo incantevole scelto per tanti appuntamenti mondani, le rassegne culturali e gli spettacoli che animano il centro storico in tutti i mesi dell'anno. Una città senza tempo, che chiede solo di essere vissuta e ammirata.