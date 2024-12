L'arte della zampogna risuona nella metropolitana di Roma. Un gruppetto di giovani musicisti, che sulla banchina della linea B1 alla stazione Termini con strumenti e valigie al seguito aspettavano l'arrivo del convoglio, hanno approfittato dell'attesa per cimentarsi con zampogna, ciaramella e tamburello. Il suono dell'antico strumento, ancora oggi protagonista del Natale, è risuonato tra turisti e pendolari che quotidianamente affollano le stazioni della metropolitana romana. E non è mancato chi, apprezzando l'improvvisata esibizione di giovani musicisti che continuano a tramandare una tradizione antica, ha tirato fuori lo smartphone per immortalare la scena.