A Roma il 13 dicembre la 'Macchina della luce', luci e scintillii per S. Lucia al Gonfalone

Scintillii, luminescenze, effetti speciali luminosi e atmosfere magiche, per celebrare la Martire S. Lucia a Roma. Si tratta della 'Macchina della luce' realizzata dall’architetto Cesare Esposito, noto per le sue nevicate artificiali che, da 38 anni, il 5 agosto, imbiancano Piazza Santa Maria Maggiore, in occasione della Festa della Madonna della Neve.

"Da tradizione la mia stele luminosa della santa sarà posizionata sul sagrato del Santuario di Santa Lucia al Gonfalone in via dei Banchi Vecchi a Roma - spiega Esposito all'Adnkronos- L'installazione, tra le antiche vestigia della millenaria storia artistica di Roma, sarà avvolta dalle luci che vogliono esprimere speranza e protezione dal cielo. Santa Lucia è molto venerata e amata dai romani. Molti i suoi miracoli. Il più vicino a noi è la guarigione del più grande orafo di tutti i tempi: Benvenuto Cellini. Cellini soggiornava a Roma, a pochi passi dal santuario della Santa, in vicolo Cellini".

"Per il 13 dicembre sono previste inoltre funzioni in chiesa, ma anche canti, musiche e poemi all'esterno della stessa, dedicati alla pace", chiosa Esposito. Una celebrazione condotta con la collaborazione con la Congregazione Clarettiana e fortemente voluta da Padre Franco Incampo, Rettore della Chiesa di Santa Lucia al Gonfalone.