A teatro Gianluigi Nuzzi porta i gialli con 'La fabbrica degli innocenti', tra fake news e verità

'La fabbrica degli innocenti' - Sul palco i gialli tra fake news e verità, torna a teatro inserendo anche il giallo di Garlasco. A cura dei giornalisti di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi e Martina Maltagliati, e con la regia di Enrico Zaccheo, si tratta di un incalzante racconto d’inchiesta, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e sorprendenti clip audio: fake news ed errori in un inatteso percorso tra vero, verosimile e falso. Ci sono anche nuove date tra Torino, Milano, Varese, Cosenza, cremona e tante altre città.