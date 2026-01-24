circle x black
Cerca nel sito
 

A teatro Gianluigi Nuzzi porta i gialli con 'La fabbrica degli innocenti', tra fake news e verità

A teatro Gianluigi Nuzzi porta i gialli con 'La fabbrica degli innocenti', tra fake news e verità
24 gennaio 2026 | 21.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'La fabbrica degli innocenti' - Sul palco i gialli tra fake news e verità, torna a teatro inserendo anche il giallo di Garlasco. A cura dei giornalisti di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi e Martina Maltagliati, e con la regia di Enrico Zaccheo, si tratta di un incalzante racconto d’inchiesta, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e sorprendenti clip audio: fake news ed errori in un inatteso percorso tra vero, verosimile e falso. Ci sono anche nuove date tra Torino, Milano, Varese, Cosenza, cremona e tante altre città.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
gianluigi nuzzi gialli fabbrica innocenti verità
Vedi anche
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza