A12 chiusa, pullman a fuoco verso Genova: 11 persone in ospedale - Video

Il mezzo in fiamme tra Recco e Nervi. Traffico in tilt, km di code. Toti: "Undici persone coinvolte"

Un pullman ha preso fuoco in galleria sull'autostrada A12 tra Recco e Nervi, in direzione Genova. Il tratto dell'autostrada, con fumo sulle carreggiate, è stato chiuso in entrambe le direzioni. Undici persone sono state portate in ospedale, come rende noto il governatore della Liguria, Giovanni Toti.

Agli automobilisti che provengono da Livorno viene consigliata l'uscita verso Recco. Da Genova, consigliata l'uscita Genova est. Pesanti ripercussioni sul traffico, con code di km. "Consigliamo di non mettersi in viaggio nei tratti interessati dalle chiusure", si legge sul sito di Autostrade per l'Italia.

"La nostra Protezione civile sta intervenendo sulla A12, dove un pullman ha preso fuoco nella galleria Montegiugo, tra i caselli di Recco e Genova Nervi. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni: verso Genova a causa dell'incendio, in direzione Livorno a causa della presenza di fumo in galleria direzione opposta. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco", scrive in serata Toti su Facebook. "Al momento vige l'obbligo di uscita a Nervi e Recco e stiamo avvisando i sindaci della zona in modo che agevolino il più possibile la mobilità sulla statale. Grazie a chi sta prestando soccorso alle 11 persone rimaste coinvolte, che sono state trasportate all'ospedale San Martino, e a chi sta lavorando per riportare al più presto la situazione alla normalità. Si prevede una serata complicata per il traffico e si consiglia di evitare totalmente il nodo di Genova e utilizzare ove possibile l’A15 direzione La Spezia, l’A6 e l’A26 direzione nord Italia".