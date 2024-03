Aborto, Coghe (Pro Vita & Famiglia): "Menzogna che quello in grembo materno è grumo di cellule"

“Il primo diritto è quello alla vita. Gli esseri umani sono tali sin dal concepimento. Un recente studio americano ha dimostrato che il 96% dei biologi sono concordi nel riconoscere che la vita umana è tale dal concepimento, se anche la scienza conferma questo perché la politica non deve riconoscerlo dando tutela e diritti al concepito. Dall’approvazione della legge sull’aborto ci è stata venduta una grande menzogna, che quello nel grembo materno è un grumo di cellule ma come possiamo vedere da queste immagini è un bambino formato a tutti gli effetti fin dai primi mesi di vita”. Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus, durante il flash mob di oggi organizzato dall’Associazione in Piazza della Rotonda a Roma, davanti al Pantheon, per la tutela dei diritti del concepito.