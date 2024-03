Aborto, Poleggi (Pro Vita & Famiglia): "Dignità di fronte a legge anche per concepiti"

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge senza distinzioni, neanche di dove si trovano, perché i bambini che sono nel grembo della mamma sono discriminati oggi in Italia e gli è negato il diritto di nascere? Dove sono i diritti umani inviolabili per ogni uomo per i bambini nel grembo materno? Nessuno riconosce a questi bambini i diritti, la dignità degli esseri umani: basta con queste discriminazioni”. Così Francesca Romana Poleggi, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia, durante il flash mob di oggi organizzato dall’Associazione in Piazza della Rotonda a Roma, davanti al Pantheon, per la tutela dei diritti del concepito.