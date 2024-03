Aborto, Ruiu (Pro Vita & Famiglia): "Cancellare discriminazione bimbi in grembo materno"

“Oggi è la Giornata mondiale contro le discriminazioni. La prima è quella del bimbo nel grembo materno. Senza cancellare questa discriminazione non ne potrà essere cancellata nessun’altra. Non esiste un prima e un dopo, nessuna bacchetta magica che da patenti di umanità: i diritti nascono nel grembo della mamma, per tutti”. Così Maria Rachele Ruiu, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus, durante il flash mob di oggi organizzato dall’Associazione in Piazza della Rotonda a Roma, davanti al Pantheon, per la tutela dei diritti del concepito.