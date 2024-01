Acca Larenzia, CasaPound rilancia: "Tesseratevi contro chi si limita a sterile polemica"

Acca Larenzia, dopo le polemiche CasaPound rilancia. E, nel giorno in cui il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, rispondendo all'interrogazione della segretaria Pd Elly Schlein, fa sapere che a cinque esponenti del movimento è stata contestata l'apologia di fascismo per la celebrazione del "presente" in memoria delle tre vittime della strage del 1978, Cpi annuncia la nuova campagna tesseramento per il 2024.

"La recente levata di scudi contro chi non ha dimenticato l'ingiustizia che ancora subiscono le vittime della strage di Acca di Larenzia - sottolinea in una nota il movimento fondato da Gianluca Iannone - ha reso ancor più evidente che nel panorama politico di oggi esiste chi si limita alla sterile polemica per cercare di guadagnare uno spazio di visibilità che sta miseramente perdendo e chi invece vive la politica come un'azione quotidiana, fatta di gesti concreti e iniziative che hanno l'obiettivo di risollevare una nazione e tutto il continente europeo. Sabato 20 Gennaio, in tutte le sedi di CasaPound, sarà possibile tesserarsi e dimostrare che l'azione ha sempre ragione".