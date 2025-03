Acea porta gli studenti delle scuole a conoscere il ciclo dell'acqua per un futuro sostenibile

Cultura dell’acqua come elemento di crescita e formazione per il futuro delle giovani generazioni. È quanto sta portando avanti Acea con il progetto Acea Scuola, promozione nel mondo scolastico di attività di formazione e informazione sul ciclo idrico integrato e sull’uso consapevole dell’acqua. "Fondamentale scoprire l’importanza dell’acqua, e diffonderne la cultura, perché questo elemento essenziale ha dietro un grande lavoro e impegno industriale per portare l’acqua dalla natura fino alle nostre case e poi restituirla in maniera sicura, in quantità e in qualità - dichiara Claudio Cosentino, presidente di Acea Ato 2 -. È necessario comprendere lo sforzo che c’è dietro e tutto il lavoro che deve essere fatto per rendere questo sostenibile nel tempo e anche pensando alle generazioni che verranno”. Non solo Lazio ma anche Campania, Umbria, Toscana, Molise e Valle d’Aosta. Sono queste le regioni interessate dal percorso di formazione dei più piccoli. Nelle prossime settimane, infine, Acea Scuola farà tappa nelle altre regioni coinvolte nel progetto. È in corso in queste settimane, infine, sempre rivolto agli studenti, il contest nazionale 'Alla ricerca della goccia perduta: riuso e risparmio dell’acqua' che prevede la realizzazione, da parte dei ragazzi, di un cortometraggio sulla risorsa idrica. In palio ci sono voucher per l’acquisto di materiale didattico e la partecipazione dei ragazzi al campus 'Acea Acqua Edu-Camp', pensato per coniugare educazione idrica e sport acquatici, che si svolgerà nella regione della classe vincitrice.