Ad Acquaviva delle Fonti la tappa finale del Cantatour

Tutto pronto per l’ultima tappa della terza edizione del Cantatour. Il tour di Radiobari e Telebari in collaborazione con Pugliapromozione si chiude con l’appuntamento al teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti il prossimo martedì 31 ottobre. Dopo il grande successo ottenuto a Polignano a Mare e Putignano, passando anche per Matera, lo spettacolo interattivo gratuito ritorna in Puglia e più precisamente nella città famosa in tutto il mondo per la produzione di cipolla rossa. Ad animare la serata, ancora una volta, sarà il mattatore Renato Ciardo, protagonista sul palco e supportato dalla voce fuori campo di Silvia De Sandi. Il musicista barese darà vita a un nuovo show che si piazza a metà tra una ‘corrida’ e un karaoke, ponendo quindi il pubblico al centro dello spettacolo e dando agli spettatori la possibilità di essere i veri protagonisti della serata. Per prenotarsi e partecipare alle serate, tutte le info sul sito www.telebari.it e www.radiobari.net o cliccando sul link dedicato - https://cantatour.cliccail.link/

Una scelta non casuale quella di chiudere il tour ad Acquaviva delle Fonti, la città della Murgia che offre ai turisti l’occasione per conoscere un luogo in cui si respira la storia. Acquaviva sorge a una trentina di chilometri dal capoluogo pugliese e prende il nome dalla falda acquifera che caratterizza il suo sottosuolo. Per questo, tra i siti di rilevanza turistica spicca la Grotta Curtomartino, impreziosita dalle sue stalattiti e che proprio il 31 ottobre, anche in occasione della Festa di Halloween, giorno dell’ultima tappa del Cantatour, organizza sottoterra una notte in pieno stile horror.

Ma il vero patrimonio culinario di Acquaviva delle Fonti è la famosissima cipolla rossa, presidio Slow Food, differente da ogni altro tipo di cipolla per la sua forma appiattita e il colore tendente al violaceo. La sua coltivazione è limitata al territorio del Comune e ogni anno ha il merito di raccogliere migliaia di turisti che possono assaporarla anche abbinata ai tanti piatti della tradizione locale.

Un turismo che dura tutto l’anno. Acquaviva delle Fonti dà la possibilità ai turisti di muoversi, da gennaio a dicembre, per visitare i tanti paesi limitrofi, sia in auto che in bicicletta. A pochi chilometri di distanza verso Est, a ridosso di Cassano delle Murge, imperdibile è una tappa alla Foresta di Mercadante, mentre a Sud si trova la città delle mozzarelle, Gioia del Colle; a Ovest, infine, ad appena 30 minuti d’auto c’è la suggestiva Alberobello con i suoi trulli.