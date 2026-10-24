Ad Alvito la 51esima edizione del premio Val di Comino: ecco i vincitori

Si terrà domani ad Alvito la 51esima edizione del Premio Letterario 'Val di Comino'. Fondato nel lontano 1976 dallo scrittore Gerardo Vacana, il Premio, considerato tra i più̀ importanti riconoscimenti letterari italiani, supera quest’anno il traguardo del mezzo secolo di vita. Insieme allo Strega è il più antico e longevo Premio Letterario del Lazio. Ancora oggi è Vacana, con il figlio Luigi e gli organizzatori storici del Centro Studi Letterari “Val di Comino”, a portare avanti l’evento di grandissimo spessore culturale. Una manifestazione che non ha mai saltato una sola edizione, che neppure il Covid-9 è riuscito a fermare. Ecco i vincitori che alle 18 al Teatro Comunale di Alvito riceveranno l’edizione numero 51 del Premio: per la Poesia Michele Graziosetto, con il volume Tempo, memoria eterna (Caramanica Editore, Marina di Minturno); per la Traduzione Doina Opriță e Franziska Raimund (per l’insieme della loro opera); per la Saggistica Storica Gaetano De Angelis-Curtis (per l’insieme della sua opera) e Riccardo Tamburro, con Il Psi e la questione ambientale 1983-1993 (Rubbettino Editore, Soveria Mannelli); per il Giornalismo Televisivo Francesco Giorgino, Direttore Ufficio Studi, Rai; per il Giornalismo Carlo Aberoni, direttore Confronto e Giovanni D’Orefice, direttore Studi Cassinati; per il Cinema Luca Manfredi, alla Carriera. Quest’ultimo, autore e regista d'eccellenza, figlio d'arte dell'indimenticabile Nino, ha saputo raccontare con rara sensibilità ed eleganza la memoria e i grandi protagonisti dello spettacolo italiano.

La giuria del Val di Comino, Presieduta da Giovanna Ioli, annovera Marcello Carlino e Maddalena Vacana. Sfogliando il glorioso albo d’oro dei premiati, compaiono tra gli altri gli scrittori Mario Luzi, Andrea Zanzotto, Edoardo Sanguineti, Tonino Guerra, Vivian Lamarque, Maria Luisa Spaziani, Giovanni Raboni, Luciano Erba, Jolanda Insana, Claudio Magris, Luigi Baldacci, Evgenij Solonovich, Jacqueline Risset, Alberto Bevilacqua, Edith Bruck; i giornalisti Chiocci, Martinelli, Molinari, Fontana, Trufelli; ma anche gli attori Giancarlo Giannini, Giorgio Albertazzi, Enzo Decaro, Giuliano Gemma, Enrico Lo Verso, Vincent Spano, Giuliana De Sio, Lina Sastri, Angela Luce, Violante e Michele Placido, Silvio Muccino etc. I nomi di quest’anno - che non hanno bisogno di alcuna presentazione - arricchiscono ulteriormente un Albo d’Oro tra i più̀ riconosciuti in assoluto. La manifestazione, come sempre, dopo un recital dalle pagine dei Vincitori, affidato a Dionisio Paglia, omaggerà gli ospiti e i presenti anche in musica. In cartellone un concerto d’onore, con l’interpretazione del Coro Polifonico “Città di Alvito”, diretto dal Maestro Luigi Viglietta. La città ducale e la Val di Comino sono già pronte: attendono solo l’inizio, per festeggiare il loro Premio Letterario, che ha superato il primo mezzo secolo di vita.