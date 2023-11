ADI Design Index 2023: selezionato il meglio del design italiano, al via la preselezione per il Compasso d’Oro 2024

Il processo di preselezione per il Compasso d'Oro 2024 è giunto a conclusione a Milano con la presentazione ufficiale dell'ADI Design Index 2023, che si è svolta presso l'ADI Design Museum di Milano.

Questa selezione mette in luce 219 prodotti e servizi che rappresentano il meglio del design italiano contemporaneo. In aggiunta, sono stati inclusi 19 progetti realizzati dagli studenti di design delle università italiane, che offre così uno sguardo sul futuro della professione.

L'attualità di ADI Design Index 2023 si manifesta nella diversificazione delle categorie dei prodotti selezionati. Oltre ai tradizionali arredi per la casa (46 prodotti) e al design dell'illuminazione (18), si evidenziano il design per i luoghi di lavoro (23), il design dei materiali e dei sistemi tecnologici (17), la comunicazione e l'Exhibition Design (con 16 selezionati ciascuno), e la ricerca per l'impresa (14 prodotti).

La categoria dedicata alla ricerca teorica e alle iniziative editoriali annovera 17 prodotti. Nel complesso, questa selezione riflette positivamente sull'elaborazione di proposte nuove, sia teoriche che pratiche, evidenziando la capacità del settore di diffondere la qualità.

ADI Design Index 2023, insieme alla selezione del 2022, completa così la lista dei candidati per la XXVIII edizione del prestigioso premio biennale Compasso d'Oro, previsto per il 2024 in occasione del settantesimo anniversario della sua fondazione nel 1954.

Durante la presentazione a Milano, sono intervenuti il presidente di ADI Luciano Galimberti, il presidente della Fondazione ADI Collezione Compasso d'Oro Umberto Cabini, e rappresentanti istituzionali come Barbara Mazzali della Regione Lombardia e Annibale D'Elia del Comune di Milano.

La parola chiave di questa edizione dell'ADI Design Index è "qualità", come sottolineato dal presidente Luciano Galimberti. La qualità si manifesta nelle proposte progettuali, nella produzione, nei processi e diventa un elemento distintivo e strutturale per lo sviluppo sostenibile e responsabile, contribuendo alla connessione di tutta la filiera del design italiano.

La mostra, inaugurata presso l'ADI Design Museum (visibile fino al 19 novembre), si sposterà a Roma il prossimo 27 novembre, ospitata nello Spazio WeGil, in Largo Ascianghi 5 a Trastevere.

Tra i tanti prodotti e progetti selezionati nell'Adi Design Inditex 2023 segnaliamo per esempio la poltrona Reef di Connubia, disegnata da Michele Menescardi. Ogni elemento è stato studiato in un'ottica ecosostenibile e circolare, dalla struttura interna, costituita da legnami provenienti da foreste certificate FSC all’imbottitura, derivata da poliuretano espanso riciclato da materassi dismessi insieme a scarti di produzione delle filiere dell’arredamento e dell’industria tessile. Anche il rivestimento si contraddistingue per un tessuto inedito e sostenibile: Oceanic, ricavato dal recupero dei rifiuti di plastica nei mari e sulle spiagge. Un prodotto di design che racconta una storia consapevole del nostro tempo e che si impegna a contribuire al cambiamento.

Anche Aline, il rubinetto in acciaio inossidabile ideato da Marco Piva per Fratelli Frattini, è entrato nella selezione dell'ADI Design Index 2023. Aline si caratterizza per il suo design lineare ed essenziale, il rubinetto è realizzato in acciaio inossidabile con finitura inox spazzolato. Il suo corpo cilindrico e slanciato emerge da una base quadrata sottile e leggera, mentre la maniglia, priva di tagli sul retro, assume la forma di un prisma composto da triangoli a tutta altezza, esprimendo una geometria raffinata e rigorosa.

La collezione di piastrelle in graniglia Optical Trips, ideata dallo studio Meneghello Paolelli per Mipa, ha conquistato l'attenzione dell'ADI, guadagnandosi un meritato posto nell'ambito del Design Index 2023. Optical Trips si presenta come una collezione versatile, articolata in quattro linee distintive (Vertice, Traverso, Mediana, Eccentrica). I quattro motivi decorativi condividono una matrice progettuale unica, basata sull'innovativo concetto di utilizzare un singolo modulo che, disposto casualmente, genera una grande varietà di risultati.

Arteferro System di Gonzato Group ha guadagnato un posto nel Design Index 2023, selezionato dall'Osservatorio permanente del design ADI. Arteferro System, infatti, rappresenta una rivoluzionaria soluzione per la creazione di parapetti, balconi e recinzioni. Unisce l'estetica raffinata dei semilavorati in ferro con la praticità di moduli pronti all'uso, completi di tutto il necessario per la composizione.

Ed infine anche la lampada a sospensione Levante, creata da Marco Spatti per Luceplan, ha ottenuto l'inclusione nell'ADI Design Index 2023. Levante si presenta come un maestoso lampadario dal forte impatto emotivo, generato dall'armoniosa fusione di tre ampi ventagli realizzati con un materiale inedito nel panorama del design, proveniente dal settore alimentare. Questo materiale si distingue per la sua capacità di diffondere uniformemente la luce su tutta la sua superficie ed è inoltre lavabile, resistente e completamente riciclabile.