Adnkronos, la prima agenzia di stampa privata in Italia, ha un suo canale ufficiale su WhatsApp. Gli iscritti sono già oltre 8mila. Ma come si fa a iscriversi? "Siamo felici di offrire ai nostri lettori un nuovo modo per restare informati in tempo reale", ha dichiarato il direttore dell'Adnkronos Davide Desario. "Il canale WhatsApp di Adnkronos è uno strumento semplice e immediato che permette di ricevere una selezione delle nostre notizie direttamente sullo smartphone, in una forma molto familiare e largamente utilizzata da gran parte degli italiani. Un’innovazione che si aggiunge alle molte messe in campo da un Gruppo che ha nel suo DNA la capacità di tenersi sempre al passo con i tempi e di saper raccontare al meglio quanto accade in Italia e nel mondo".

Come iscriversi al canale WhatsApp Adnkronos

Per iscriversi al canale WhatsApp Adnkronos è sufficiente aggiornare la app di WhatsApp e cercare il canale "Adnkronos" tramite la funzione "Trova canali" nella sezione "Aggiornamenti". Oppure, molto semplicemente, cliccando su questo link diretto al canale:

http://adnk.news/WhatsApp

Una volta iscritti, gli utenti possono attivare le notifiche (basta cliccare sul simbolo della campanella, in alto a destra dello schermo) per essere avvisati ogni volta che viene pubblicato un nuovo articolo.

Canali di WhatsApp: come funzionano

A differenza delle chat private, i canali di WhatsApp sono uno strumento di trasmissione broadcasting, ovvero unidirezionale. Gli utenti non possono rispondere ai messaggi, né condividerli con altri, ma solo aggiungere, in maniera del tutto anonima, una "reazione". Seguire un canale non rivelerà il numero di telefono degli utenti agli amministratori dello stesso o agli altri utenti, nel rispetto della privacy