Si è schiantato su un'auto in transito Pony 4, il velivolo delle Frecce Tricolori che è esploso oggi poco dopo il decollo sulla pista di Caselle, forse a causa di un impatto con uno stormo di uccelli. A bordo della macchina viaggiava una famiglia composta da padre, madre e i loro due bambini di 5 e 9 anni. L'auto è stata sollevata e ribaltata dall'esplosione. I due genitori sono riusciti a uscire con leggere ferite e ustioni portando in salvo il figlio più grande, di 9 anni, ma, a quanto apprende l'Adnkronos, il veicolo ha preso fuoco mentre cercavano di soccorrere la più piccola e per lei, 5 anni, non c'è stato nulla da fare.