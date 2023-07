Aeronautica e Campo 100, tenente colonnello Topini: "Tutto è partito da un sogno" - Video

"Abbiamo pensato a cosa avremmo potuto fare per immergere il visitatore in 100 anni di storia"

“È tutto partito da un sogno, lo stesso che ci ha portato a spiccare il volo. Abbiamo pensato a cosa avremmo potuto fare per immergere il visitatore in 100 anni di storia. Abbiamo così riprodotto il logo del centenario in asfalto dipinto in oro su 4 ettari di terreno, suddividendolo in epoche a ognuna delle quali si accede tramite portali dove, tra mezzi, materiali, velivoli e figuranti, i visitatori vengono catapultati indietro nel tempo”. A partire, proprio, dall'anno in cui tutto ha avuto inizio, il 1923. Lo racconta all’Adnkronos il tenente colonnello dell’Aeronautica Militare Iury Topini.

Nel Campo 100, allestito nell’aeroporto di Pratica di Mare in occasione delle celebrazioni per il centenario della Forza Azzurra, tantissime persone, molti anche i bambini, oggi sfidano il solleone per passeggiare tra velivoli che hanno fatto la storia del Paese. “I figuranti sono circa 100 - spiega - persone che fanno tutt’altro lavoro ma attraverso i quali, appassionati e collezionisti, trasmettiamo al visitatore l’aspetto umano attraverso vestiti bellissimi, molti originali, e un linguaggio del corpo studiato nei minimi dettagli”.