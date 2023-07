Aeronautica Militare, Mattarella a Pratica di Mare per centenario

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato oggi all’aeroporto di Pratica di Mare insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto per assistere alla manifestazione aerea in occasione dei festeggiamenti per il centenario dell’Aeronautica Militare.

LA MANIFESTAZIONE

Dal 1923 fino a oggi, passando per il 1940 e il 1950, con rievocazioni d’epoca e velivoli che hanno fatto la storia della Forza Azzurra. A Pratica di Mare il centenario dell’Aeronautica Militare è una manifestazione aperta a tutti, la festa di un Paese intero che è diventato grande con una aviazione da sempre all’avanguardia e che negli anni ‘20 del secondo millennio punta sempre più in alto con la tecnologia che non conosce nuvole e limiti.

A Campo 100, dove figuranti con la passione per l’Aeronautica si prestano a vestire i panni degli aviatori che furono, anche il Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica Militare, generale Luca Goretti, e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.

A chiudere le celebrazioni le Frecce Tricolori che si sono alzate al cielo sulle note dell’Inno di Mameli e hanno dipinto nel cielo il Tricolore accompagnate dalla Turandot.