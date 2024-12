Affitti studenti, Spronelli (SoloAffitti): “Nuovi studentati creano maggior lavoro sul territorio”

“Nuovi studentati consentirebbero di creare maggiore lavoro sul territorio per i professionisti che sono coinvolti nella costruzione piuttosto che nella gestione degli studentati e dei servizi connessi, ma un afflusso di studenti può portare a un maggior consumo di beni e servizi e quindi a maggiore opportunità per la città stessa”. Lo afferma Silvia Spronelli, amministratore delegato di SoloAffitti Spa, a margine della conferenza stampa “Affitti studenti: strategie e proposte per far fronte all’emergenza abitativa”, organizzata dalla Federazione italiana agenti immobiliari professionali - Fiaip e Solo Affitti per discutere dell’ingravescente situazione che riguarda gli studenti universitari fuori sede e l’impennata del costo degli affitti.