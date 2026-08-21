Una turista di 52 anni, che si trovava insieme alla figlia di 12 anni, è stata aggredita e ferita da un animale in una struttura ricettiva nella zona di Punta Pizzo. Si sarebbe trattato di un cane anche se i presenti hanno affermato che era un lupo. Anche la ragazzina e un uomo di 47 anni, anch'egli in vacanza, intervenuto in loro aiuto hanno riportato ferite. E' accaduto nella tarda serata di ieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Gallipoli.

La donna e la figlia, non in pericolo di vita, sono state trasportate presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove sono tuttora ricoverate per il completamento degli accertamenti e delle cure del caso. Il 47enne, visitato presso l’Ospedale di Gallipoli, è stato invece dimesso con una prognosi di 5 giorni. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare l'animale, la cui natura dovrà essere verificata.