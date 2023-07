Al Circeo bagni difficili, ancora senza scala d'accesso lo scoglio Rinascente

La stagione balneare è iniziata, ma per chi ama fare il bagno al Circeo è ancora molto difficile accedere a "la Rinascente", una delle poche scese sulla scogliera aperte al pubblico. Non è infatti ancora stata ricostruita la scala d'acesso, distrutta durante l'inverno. Intervistata dall'Adnkronos in aprile, la sindaca Monia Di Cosimo, aveva promesso di ripristinarla. Ad una nuova sollecitazione dell'Adnkronos viene ora risposto dal comune che "gli uffici stanno espletando le necessarie procedure per avviare i lavori", ma non vi è nessuna risposta sulle tempistiche.

Il bagno sulla splendida e panoramica scogliera del Circeo rimane quindi difficoltoso. Nella zona Quarto Caldo le discese comunali sono quattro, ma di fatto quella più usata e accessibile era proprio "la Rinascente". L’accesso alla scogliera davanti alla Grotta delle Capre è stato chiuso con una cancellata nel 2020 in seguito ad un rinvenimento archeologico, la discesa "Ballesio" è impraticabile da anni. La quarta, quella "del Faro", è un bel punto panoramico, ma ha scogli molto aguzzi ed è poco agevole per fare il bagno.