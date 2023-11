Al liceo Vittoria Colonna di Roma alunni attaccano post it con nomi donne uccise

Questa mattina i ragazzi del Liceo Vittoria Colonna di Roma si sono riuniti, con il consenso e il supporto di alcuni docenti, davanti al portone di entrata della scuola per attaccare i post it contenenti tutti i nomi delle donne uccise per mano di un uomo nell'ultimo anno.

"Questa iniziativa - spiega una ragazza - è nata dopo l'appello di rispettare un minuto di silenzio in tutte le scuole lanciato in rete dall'agenzia di stampa Adnkronos; vista la grande adesione abbiamo pensato che fosse giusto continuare a ricordare costantemente tutte le vittime di femminicidio. Questa idea di affiggere tutti i nomi verrà rilanciata anche da altri istituti scolastici e ben presto queste donne non saranno più solo un nome su un pezzo di carta, ma un ricordo vivo nella memoria di tutti noi. Con questo noi alunni diciamo basta violenza sulle donne!".