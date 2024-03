Al San Carlo di Nancy di Roma intervento a distanza sulla cornea

Intervento a distanza sulla cornea al San Carlo di Nancy di Roma. E' accaduto un paio di settimane fa, si legge sul Sole 24Ore. L'intervento di chirurgia refrattiva corneale è stato gestito da remoto in due location distanti tra di loro, connettendo in 5G il Centro congressi La Nuvola con l’ospedale San Carlo di Nancy a Roma. L’intervento è stato reso possibile grazie alla tecnologia 5G di Tim che, in collaborazione con Ericsson, ha installato nell'ospedale romano l’infrastruttura e consentito di mantenere una latenza di trasmissione adeguata tra la iVis Remote Control Station e il laser per garantire la perfetta sincronia tra i comandi in remoto e l’azione. Anche Vodafone Italia e Irrcs Ospedale San Raffaele di Milano hanno condotto un trial clinico del 2021 per la riparazione della valvola mitrale per via percutanea con il supporto da remoto al medico in sala operatoria basato su rete 5G e software in realtà aumentata.