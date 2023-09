Al via La SpoletoNorcia in Mtb sulla ciclovia da 50.000 passaggi l’anno

Inclusività: sotto il segno dell’apertura a tutti - ragazzi, famiglie, anziani, persone con disabilità - oggi gli amanti delle due ruote possono piacevolmente pedalare i 35 km della ciclovia umbra nata sulla vecchia ferrovia Spoleto-Norcia che attraversa la Valnerina. La prospettiva è aggiungere gli ulteriori 16 km che completerebbero il tracciato fino alla capitale del tartufo nero. Ci sono voluti 10 anni per ottenere i numeri importanti che la Spoleto-Norcia ora fa: nell’ultimo anno 50.000 passaggi presumendo un indotto economico che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. La stima è riferita da Giovanni Angelini Paroli, assessore al Turismo del Comune di Spoleto, in occasione della decima edizione de La SpoletoNorcia in Mtb che sarà inaugurata ufficialmente oggi alle 18 in piazza Garibaldi.

“C’è stata una crescita esponenziale del cicloturismo grazie allo sviluppo del tracciato, nonostante due stop: prima con il terremoto che ha danneggiato due gallerie fondamentali in due tratti della ciclovia, poi con la pandemia. In sostanza, oggi l’influenza della SpoletoNorcia interesserebbe un bacino di circa 400.000 turisti annui potenziali”, spiega all’Adnkronos l’assessore Paroli la cui sfida è puntare sempre più sulla mobilità alternativa assecondando il progetto ‘Spoleto città senza auto’.

L’idea “è quella di rendere il tracciato fruibile a tutto tondo utilizzando i caselli in corrispondenza delle vecchie stazioni come punto di riferimento per i ciclisti e turisti offrendo loro servizi: ostelli, punti ricarica per e-bike, noleggio, etc. Con i fondi disponibili questo progetto dovrebbe partire al più tardi ad inizio anno. Parola d’ordine è coinvolgere il territorio per poterlo valorizzare al massimo”, aggiunge l’assessore a giudizio del quale “questa è un’opportunità che non va persa visto il momento storico che guarda alla sostenibilità e alla transizione ecologica. Un treno quindi che va preso al volo”.

Una spinta decisiva alla crescita della ciclovia sulla Valnerina, che attraversa 5 comuni (Spoleto, Santa Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto e Norcia), l’ha data Luca Ministrini, presidente del Comitato organizzatore della SpoletoNorcia in Mtb, che quest’anno ha raggiunto circa 2.000 iscrizioni, a cui vanno sommate le oltre 500 della gara podistica alla sua prima edizione.

“Un bel regalo per questo anniversario. Ci ho sempre creduto alla trasformazione del progetto della ferrovia dismessa nel ‘68 - dice all’Adnkronos Ministrini raccontando tutte le tappe dello sviluppo del tracciato- Tutto è nato dopo aver visto 13 anni fa la maratona delle Dolomiti, il mio sogno è stato quello di esportare il modello a Spoleto. Negli anni abbiamo superato ostacoli, stop per cause esterne, oggi possiamo dire che La SpoletoNorcia è diventato un brand. Da una stima di 300 ciclisti ipotizzati nel 2013 - con un indotto diretto e indiretto di 40.000 euro - siamo passati ad una realtà di circa 2.000 iscritti di oggi. La SpoletoNorcia, che nel 2015 ha vinto la prima edizione dell’Oscar italiano del cicloturismo, oggi ha un budget di 250.000 euro. La mia soddisfazione è che in 10 anni siamo riusciti a non saltare nemmeno un’edizione, non ci ha fermato nemmeno il Covid”.