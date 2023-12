Al via piattaforma europea per formazione digitale di lavoratori e studenti

Al via la partnership industriale tra Talent Garden, la più grande digital academy di formazione per le competenze digitali, e The Social Hub (Tsh), leader nell'ospitalità ibrida. Partecipando ad un aumento di capitale, The Social Hub acquisisce il 5% di Talent Garden, investendo nel valore delle due comunità come forza propulsiva di connessioni, crescita e cambiamento. Al round di finanziamento hanno partecipato anche i soci attuali di Talent Garden: Startip (Tip - Tamburi Investment Partners), Ga.Ma. (veicolo di famiglia di Gaetano Marzotto), Angelini Investments, Digital Magics, D’Amico Partecipazioni Finanziarie, FI.PA. Finanziaria di partecipazione, Viris, Eurofinleading Fiduciaria (Ceresio Investors) e Ing. Fracassi (MutuiOnLine). L'obiettivo è creare in Europa una piattaforma unica in campo edutech per lavoratori e studenti desiderosi di potenziare le proprie prospettive di carriera all’estero.

Secondo il rapporto di Almalaurea, gli studenti con esperienze formative fuori dall’Italia godono di un aumento del 15,4% nelle probabilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Questo vantaggio competitivo si riflette anche nei professionisti che decidono di arricchire le proprie competenze con corsi di perfezionamento internazionale, accrescendo così le loro prospettive di carriera. A livello globale, secondo i dati di study.eu, il 30% dei 'working-expats' occupa posizioni senior/specialistiche, il 17% ricopre ruoli di middle management, mentre il 13% detiene posizioni di top manager/dirigenti. Numeri che diventano ancora più significativi se si considera che il mercato delle digital education, il cui valore è di 5 miliardi di euro solo in Europa, rappresenta uno dei settori in più rapida espansione.

Talent Garden, che forma ogni anno più di 20.000 manager e 5.000 studenti, lavorerà nello sviluppo di strategie formative sui temi digitali e dell’innovazione, attraverso corsi mirati, per offrire alla community di The Social Hub - imprenditori, studenti e viaggiatori d'affari - l’opportunità di esplorare e apprendere costantemente competenze digitali.

La rete europea di The Social Hub con le sue 16 strutture in tutta Europa costituirà la piattaforma principale da cui Talent Garden condurrà i programmi educativi in ambito digital, unendo formazione e hospitality per professionisti internazionali fuori sede. Questi avranno accesso agli strumenti di apprendimento di Talent Garden nei diversi topic come Ai, data, digital marketing, user experience e in generale digital transformation, compresi i contenuti di Hyper Island parte del gruppo Tag. Inoltre, si sta lavorando ad un programma personalizzato per gli studenti interni di The Social Hub, con l'obiettivo di potenziare le loro competenze e migliorare le loro possibilità di sviluppo professionale.

Il progetto pilota si svilupperà per un anno in tre strutture di The Social Hub situate a Vienna, Firenze e Bologna. I programmi saranno poi estesi a tutto il portfolio di The Social Hub dopo i primi due anni.

“Siamo davvero contenti di questa partnership strategica. Ora siamo in grado di offrire un’opportunità educativa unica alle nostre comunità in tutta Europa che porterà ad un livello superiore l’offerta per i nostri studenti, co-worker e ospiti. Dato che Talent Garden e Tsh condividono molti valori abbiamo ritenuto di poter costruire su questo per creare connessioni per entrambe le nostre comunità. Ora possiamo espandere il nostro ampio programma rivolto alla community, includendo corsi significativi e divertenti, che affinano e sviluppano il talento. Con le conoscenze, gli spazi e le risorse di Talent Garden possiamo far crescere ulteriormente tale ambizione. Riteniamo che questo ci permetterà di riunire le persone per creare una società migliore”, afferma Charlie MacGregor, ceo e Fondatore di The Social Hub.

"Siamo entusiasti di lavorare con The Social Hub, insieme vogliamo costruire qualcosa di unico in Europa per professionisti, studenti e startup – dichiara Davide Dattoli, fondatore di Talent Garden - Come Talent Garden vogliamo dare l’opportunità a studenti e lavoratori fuorisede e internazionali di vivere un’esperienza formativa completa, avendo a disposizione location uniche, in diversi paesi, dove soggiornare e al contempo accedere ad opportunità di apprendimento e corsi. L'obiettivo è liberare il talento creando una piattaforma europea unica dove costruire esperienze immersive per lo studio e la crescita professionale”.

Talent Garden e The Social Hub sono stati assistiti nella contrattualizzazione della partnership dagli advisor BonelliErede, Pedersoli, Equita Group, Pirola Pennuto Zei & Associati, Tamburi Investment Partners e Milano Notai.