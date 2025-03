Albano: "Real estate pubblico risorsa preziosa per lo Stato"

“Il real estate pubblico è una risorsa preziosa per lo Stato, in grado di supportare una visione politica strategica. Per questo motivo, il Governo ttaliano ha istituito una cabina di regia presso il ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’obiettivo di mettere a disposizione dello Stato questi asset, ottimizzandone la gestione. Sono onorata di far parte di questa cabina di regia, che dal 2022 al 2024 e oltre sta portando avanti un lavoro significativo, creando per la prima volta un contesto nazionale per la gestione degli asset immobiliari in Italia". Lo ha detto la sottosegretaria all'Economia Lucia Albano, intervenendo alla Conferenza ufficiale italiana "Property & Infrastructures: Leveraging Italy’s Unique Natural Beauty and Strategic Location" al Mipim 2025 di Cannes.

"Ci impegniamo a migliorare la governance del settore e a ridurre la frammentazione delle responsabilità. Negli ultimi anni, abbiamo osservato molte inefficienze e sovrapposizioni di competenze. Per questo, è essenziale adottare un nuovo approccio al settore immobiliare, capace di affrontare le sfide reali di questo comparto - ha spiegato - Le crisi internazionali, come quella asiatica, hanno un impatto significativo anche sull’Europa e sui nostri mercati. Sempre più l’attenzione si sta spostando sulla necessità di alloggi accessibili, una risorsa fondamentale per il futuro. Il governo sta lavorando per incentivare la realizzazione di queste soluzioni abitative, affinché possano essere sfruttate dalle famiglie e dalle comunità italiane. Inoltre, è in atto un forte impegno per lo sviluppo di infrastrutture turistiche e progetti di rigenerazione urbana. I nuovi programmi stanno introducendo tecnologie avanzate e sistemi di gestione basati su dati sempre più aggiornati. Il ministero dell’Economia e delle Finanze sta consolidando un database con informazioni provenienti da 10.000 amministrazioni pubbliche, centrali e locali, che raccoglie dati su circa 2,5 milioni di proprietà dello Stato. Questo strumento verrà ulteriormente integrato con dati socio-economici, territoriali e modelli matematici avanzati attraverso l’uso della business intelligence. Grazie a questo approccio, gli asset potranno essere analizzati in modo più efficace, supportando nuove strategie di investimento aggiornate secondo le tendenze di mercato e gli interessi degli investitori in Italia".

T"utte queste strategie verranno sostenute da stakeholder chiave, come la Cassa Depositi e Prestiti e altri enti, contribuendo alla realizzazione di operazioni di grande valore. L’obiettivo è favorire il coinvolgimento di investitori, generando benefici economici e sociali per tutti gli attori coinvolti. La collaborazione tra il settore pubblico e quello privato è fondamentale per pianificare, realizzare e gestire opere pubbliche e servizi, con un impatto positivo anche su altri ambiti, come la giustizia e le iniziative sociali. I partenariati pubblico-privati rappresentano un’opportunità strategica per perseguire obiettivi di interesse collettivo, consentendo alle amministrazioni di raggiungere scopi condivisi mentre le imprese private possono realizzare i loro progetti economici. L’importanza di questo approccio non si limita alla costruzione di nuove infrastrutture, ma si estende anche ai servizi integrati, inclusi quelli sociali, con l’obiettivo di migliorare il benessere della popolazione e promuovere lo sviluppo delle comunità. Grazie a questa cabina di regia, siamo riusciti a semplificare e migliorare l’accesso alle risorse, accelerando gli interventi e promuovendo progetti economici strategici, in linea con gli sforzi del governo per ridurre le disparità regionali e rafforzare le politiche di coesione. Stiamo utilizzando tutti gli strumenti a disposizione per rendere l’Italia una destinazione sempre più attrattiva per gli investimenti, in particolare nel settore immobiliare. Spero di potervi accogliere presto in Italia”, ha concluso Albano.