"Professore, sta perdendo il controllo di se stesso". Bianca Berlinguer prova a arginare il professor Alessandro Orsini a E' sempre Cartabianca, in onda questa sera su Rete4. Il docente di sociologia del terrorismo internazionale, collegato con lo studio, si infiamma nella discussione scagliandosi con un insulto contro il giornalista Stefano Cappellini, accusato di aver sorriso durante l'intervento del professore. "Cappellini, lei è veramente un cre..., non accetto che Cappellini mi rida in faccia mentre io parlo di cose gravissime", dice Orsini mentre la conduttrice tenta a fatica di ricondurre l'ospite ad un linguaggio più consono.

L'intervento, con un parziale ritorno alla calma, prosegue con l'analisi della guerra in Ucraina e con il rischio di un ampliamento del conflitto. "Se la Russia dopo aver preso tutto il Donbass, Sumy e Kharkiv e se dovesse arrivare a Odessa, la Nato quasi certamente invierebbe i soldati", dice Orsini delineando uno scenario ad altissima tensione.

L'attualità è dominata dall'attentato che a Mosca ha provocato oltre 130 morti e che l'Isis ha rivendicato. "La Russia senza avere nessuna prova concreta accusa Stati Uniti e Ucraina perché ha bisogno di compattare l'opinione pubblica attorno alla guerra. Il fatto che i russi reagiscano in questo modo verso gli Usa mi spaventa molto. Putin teme che Macron mandi soldati in Ucraina e ha bisogno di radicalizzare la società russa", dice Orsini.