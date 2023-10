Svolta nel caso di Alessio Vinci, lo studente geniale di soli 18 anni, trovato morto misteriosamente a Parigi nel gennaio del 2019. Sarebbe stato decodificato il codice cifrato, scritto su un foglio dell'hotel: 'E.T.P. je sais CAM 381ASLCM'. A darne notizia è stata Federica Sciarelli nella scorsa puntata di 'Chi l'ha visto?' su Rai3.

Alessio Vinci, uno studente modello

Alessio Vinci, orfano di madre a soli tre anni, ha vissuto con i nonni a Ventimiglia, ma come racconta un'amica di famiglia "studiava poco ma al liceo prendeva tutti dieci, faceva quarta e quinta insieme e aiutava molto anche gli altri. Aveva grandi progetti per il futuro". Alessio passa subito il test per Ingegneria Aerospaziale e si trasferisce a Grugliasco nel torinese per frequentare il Politecnico. Trascorse in famiglia le feste di Natale 2019, tutti lo credono all'Università e, invece, l'amica di famiglia riceve una telefonata dalla Francia in cui l'informano che il ragazzo è morto, buttandosi da una gru.

Le indagini sulla morte a Chi l'ha visto?

Alessio viene trovato senza vita in un cantiere. E qui iniziano gli interrogativi che sono tantissimi. Che ci faceva in Francia? Le telecamere riprendono Alessio al ristorante, mentre dal suo Pc in camera viene visto un filmato e risulta on line su YouTube. C'era qualcuno con lui? Nella camera dell'albergo, dove alloggiava, è stato trovato un codice e accanto un altro biglietto con scritto 'mostrate a tutti queste parole". "La stessa scritta l'ha lasciata sotto la scrivania con l'accendino" racconta nonno Vincenzo, aggiungendo di "non essere mai riuscito a venirne a capo". L'uomo si è sempre battuto per avere risposte, ma è morto l'estate scorsa senza riuscire a capire che cosa sia successo al nipote.

Il mistero del codice cifrato 'E.T.P. je sais'

Secondo i due legali del nonno si tratterebbe di una geolocalizzazione del computer, portato dal giovane nel costoso hotel francese, dove alloggiava a 472 euro a notte. Il Pc si geolocalizzava in un'area molto vicina all'Eliporto Terre Pleir du Lavrotto (Etp, appunto) per velivoli privati di extra-lusso. Cosa ci faceva Alessio lì? Il luogo è molto vicino a una banca, la stessa della ricevuta finta che il ragazzo aveva mostrato al nonno dicendo di aver vinto 144mila euro al Casinò. Nei suoi ultimi giorni di vita Alessio aveva avuto un'insolita disponibilità di contanti. E, poi, c'è il mistero di una lettera. Sei giorni prima di morire chiede a un amico se è possibile spedirne una che arrivi dopo un anno e manda un messaggio all'amica di famiglia, l'ultimo prima del ritrovamento del cadavere: "Devi dire al nonno che stavolta non tornerò".