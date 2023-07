'Alimenta l'Amore', set fotografico con l'amico a 4 zampe al Castello Sforzesco di Milano

Si terrà sabato 24 e domenica 25 giugno l’ottava edizione del set fotografico di 'Alimenta l’Amore': nel Cortile della Rocchetta, all’interno del Castello Sforzesco di Milano, sarà possibile farsi ritrarre insieme al proprio amico a quattro zampe da Silvia Amodio, giornalista e fotografa professionista che da anni indaga la relazione tra l’uomo e gli animali.

L’evento, con il patrocinio del Comune di Milano la collaborazione dell’Assessorato al Verde e all’Ambiente e degli amici di The Zoo e Radio Bau, è riservato unicamente ai nuovi partecipanti ed è gratuito. Per partecipare basta presentarsi sul set, che sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, e si terrà anche in caso di pioggia. In una data che verrà comunicata durante il set, sarà possibile scaricare il proprio ritratto in formato digitale, direttamente dal sito di Alimenta l’Amore, dove verranno caricate tutte le foto scattate, prima di essere pubblicate in un catalogo speciale. Una selezione di 40 foto verrà poi esposta nella mostra fotografica 'Human Dog', che sarà inaugurata al Castello Sforzesco a partire dal prossimo autunno. Il ricavato della vendita del catalogo sarà devoluto al Parco Canile Rifugio di Milano.