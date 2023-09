Visite guidate nel caratteristico borgo medievale di Chianciano, escursioni, Cantine aperte: queste, ed altre, sono le attrazioni che la città di Chianciano Terme offre ai visitatori in due week end: 9 - 10 settembre e 16 - 17 settembre 2023.

Il programma della seconda edizione della manifestazione VIVICHIANCIANO2023, nata nel 2022 per raccontare Chianciano Terme a un pubblico più esteso, che abbia voglia di scoprire la Toscana, tra il borgo medievale e opere d’arte nascoste, percorsi immersi nel bosco a breve distanza dalla città e tour in bicicletta, attraversando i panorami che tutto il mondo ci invidia, quelli della Valdichiana e della Val d’Orcia. Due week end dedicati anche agli amanti dei prodotti enogastronomici - formaggi, vini, salumi e la carne di cinta, solo per citarne alcuni.

Visite guidate, aperture straordinarie, tour fotografico, degustazione di vini e prodotti locali

VIVICHIANCIANO2023 offre un programma suddiviso nei due week-end tra visite guidate gratuite, aperture straordinarie, passeggiate al tramonto, terme e tanto altro, come il tour fotografico in e-bike, la bicicletta a pedalata assistita che rende accessibile a tutti le escursioni nella natura. Il Centro Storico di Chianciano Terme è un unicum nella Valdichiana, rimasto al suo impianto medievale, con un numero di inserti rinascimentali inferiore rispetto ad altri centri storici della zona: scoprirlo, tra terrazzi in fiore, stradine nascoste fatte di mattoni invecchiati e panorami che si aprono alla vista improvvisamente, è veramente un’esperienza da non mancare.

Momento di punta dell’edizione 2023 è la visita guidata congiunta del Museo Archeologico di Chianciano Terme e del Museo Civico la Città Sotterranea di Chiusi, con trasferimento garantito, che vuole far percepire la Valdichiana come “terra degli Etruschi” per eccellenza, anche in considerazione della vicina San Casciano dei Bagni, recentemente salita alla ribalta internazionale.

Altro focus importante per i due week-end saranno le CANTINE APERTE di Chianciano Terme: nei pomeriggi di sabato 9 e sabato 16 settembre, turisti e amanti del buon vino potranno visitare i preziosi vigneti della zona e degustare tre vini, accompagnati da formaggi, prodotti tipici e altre delicatezze.

Quella di VIVICHIANCIANO 2023 è una sfida che si ripete nel tempo e che si prefigge di raccontare una Chianciano Terme diversa, più contestualizzata nella Toscana e nella Valdichiana Senese, a due passi dalla Val d’Orcia, consolidando una consuetudine di racconto turistico fino a farla diventare motivo di viaggio, allargando quindi i segmenti di pubblico per la destinazione, in maniera strutturata e continuativa.

La manifestazione si avvale della realizzazione tecnica di Valdichiana Living, tour operator ufficiale della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, organismo di coordinamento dell’Ambito turistico territoriale, con la Pro Loco di Chianciano Terme.

Non resta che scoprire il programma completo dei due week-end dell’evento e prenotare un soggiorno a Chianciano Terme, da trascorrere tra visite culturali, degustazioni, musica e relax termale.