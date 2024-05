Allagamenti a Palermo

Questa mattina dalle ore 10 fino alle ore 12 circa, a causa delle intense piogge che hanno interessato il territorio di Palermo, si sono verificati alcuni allagamenti che hanno coinvolto vetture in transito e bloccato gli automobilisti nelle proprie auto. Le zone maggiormente coinvolte sono la via Messina Marine, via Partanna Mondello, via Ludovico Binachini via San Nicola. Al momento al situazione ritornata alla normalità e non si registrano ulteriori richieste d'intervento a causa del mal tempo.