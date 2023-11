All'ambasciatore italiano a Bangkok il premio Caravella Tricolore nel Mondo 2023

All’Ambasciatore italiano a Bangkok Paolo Dionisi il Premio Nazionale Caravella Tricolore nel Mondo 2023. A consegnarlo l'avvocato Carlo Scala, che ha ringraziato l'ambasciatore "per il suo impegno per la cultura e per la diffusione del made in Italy in Thailandia". "Siamo onorati di aver conferito il premio all'ambasciatore Dionisi, giusto riconoscimento alla sua opera per la diffusione della cultura italiana all'estero", ha detto Scala.

"Ringrazio molto l'avvocato Scala, tutto il comitato, il senatore Gramazio per questo onore che ci sprona a fare sempre meglio - le parole di Dionisi nel ricevere il riconoscimento - Dedico questo premio a tutti i diplomatici italiani in Italia e nel mondo che lavorano quotidianamente in silenzio al servizio del paese".

"La decima edizione del Premio Nazionale Caravella Tricolore rappresenta sicuramente un grande traguardo per la cultura italiana nel mondo", hanno aggiunto il presidente della commissione giudicatrice Gramazio e il segretario prof Pier Giorgio Francia, rivolgendo "un sentito grazie" al dirigente del premio nel mondo avvocato Carlo Scala.