Allerta gialla a Roma a causa del maltempo che si abbatte sulla città oggi, giovedì 12 settembre.

La Direzione emergenza, protezione civile e Nue 112 del Lazio ha emesso un'allerta gialla dal mattino e per le successive 18-24 ore. Si prevedono in maniera specifica precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale. Come fa sapere la Regione Lazio "i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

Il maltempo dovrebbe colpire tutto il Lazio, sono infatti previste anche possibili mareggiate lungo le coste esposte.