Maltempo Toscana, allerta meteo fino a domani: previsioni

Il maltempo non dà tregua alla Toscana e fa scattare l'allerta meteo arancione, a causa di pioggia e temporali, fino alle 8 di domani, sabato 1 luglio. Lo riporta il bollettino emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale che mantiene comunque il codice giallo fino alle ore 12 di sabato 1 luglio, sempre su tutta la Toscana. Sono previste precipitazioni di particolare intensità nel sud della regione e lungo le coste, con aggiunta di grandine e forti raffiche di vento.

Nel pomeriggio, una forte perturbazione ha attraversato la zona di Suvereto (Livorno) con 60 mm di pioggia caduti in un'ora. Nelle prossime ore previsti ancora rovesci sparsi localmente forti, in particolare sulle zone di Siena e Arezzo. In serata possibili temporali anche molto intensi sulla costa.

Il maltempo che caratterizza diverse regioni del paese coinvolgerà anche anche le regioni versante adriatico centro-meridionale e la Campania, con temporali da sparsi a diffusi, localmente anche di forte intensità. Secondo le previsioni, dalle prime ore di domani ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Campania. Dal mattino di domani si prevedono, inoltre, precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise e Puglia, specie lungo i versanti adriatici. Scatta qundi l'allerta meteo gialla per Marche, Umbria, Lazio, Molise, Campania e su settori di Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo, Puglia.