Alluvione Toscana: nuova allerta arancione, Prato venerdì chiude le scuole

Nuova allerta meteo arancione per rischio idraulico ed idrogeologico da domani pomeriggio alla giornata di venerdì 10 novembre diramata poche ore fa dal Cfr - Centro Funzionale Regionale della Regione Toscana. Conseguentemente in via precauzionale il Comune di Prato ha disposto la chiusura di scuole, cimiteri e giardini.

Come stabilito dall'ordinanza sindacale appena approvata, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le palestre scolastiche e di tutti i servizi educativi, compresi i nidi d’infanzia, centri bambini e famiglie e relativi spazi gioco dalle ore 15,00 di giovedì 9 novembre fino alle 24 di venerdì 10 novembre. OLtre alle scuole chiusura dell’area gioco “Gioca Giò”, di tutti i cimiteri comunali a partire dalle 16 di domani giovedì 9 novembre sempre fino lla mezzanotte di venerdì 10 novembre, escluso il cimitero di Chiesanuova già precedentemente chiuso fino alle 24,00 di domenica 12 novembre, chiusura di tutti gli impianti sportivi all’aperto dalle ore 16 di domani giovedì 9 novembre, di tutti i mercati settimanali e a filiera corta su area pubblica dalle ore 15 di domani giovedì 9 novembre. Inoltre chiusura al pubblico di tutte le biblioteche, della scuola di musica e di Officina Giovani sempre dalle 15 di giovedì 9 novembre alle ore 24 di venerdì 10 novembre. Infine è ordinata la sospensione e il rinvio di ogni forma di spettacolo dal vivo presso teatri, club, sale concerti, discoteche e la chiusura al pubblico dei musei dalle ore 15 di giovedì 9 novembre alle ore 17 di venerdì 10 novembre.