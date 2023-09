Ama, "intervento straordinario di pulizia a Ostia"

Rimossi giacigli di senza fissa dimora in via Capitan Consalvo ed effettuato il lavaggio, la pulizia e la sanificazione dell’area. Ama, questa mattina, in collaborazione con la Polizia Locale di Roma ha effettuato in via Capitan Consalvo ad Ostia un intervento straordinario di pulizia, decoro e rimozione dei giacigli di 'senza fissa dimora'. Lo comunica Ama in una nota.

Gli operatori Ama sono intervenuti con due squadre composte complessivamente da 6 operatori, una idropulitrice con getto ad acqua calda per il lavaggio e la sanificazione dell’area interessata ed un camion a vasca per la raccolta dei rifiuti. In seguito, sono intervenuti anche gli operai della sede territoriale di Ostia per il lavoro di pulizia e rifinitura, supportati da una spazzatrice.