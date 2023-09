Amazon, al via quinta edizione di 'Un click per la Scuola'

In supporto alle scuole italiane e al progetto 'Fuoriclasse in Movimento' di Save the Children.

Torna il 6 settembre la quinta edizione di 'Un click per la Scuola', l’iniziativa grazie alla quale per ogni acquisto effettuato dai clienti di Amazon.it iscritti al programma, Amazon dona una percentuale sotto forma di credito virtuale alle Scuola preferita dal cliente, oppure a Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro. Nelle quattro precedenti edizioni, si legge in una nota, sono stati donati oltre 10.4 milioni di euro sotto forma di credito virtuale a più di 29.000 scuole aderenti. E per affrontare il “Back to School” con il sorriso, nella vetrina “Ritorno a Scuola”, disponibile su Amazon.it fino ad ottobre, è possibile scoprire tante offerte dedicate agli studenti di ogni età.

Sia le scuole sia Save the Children potranno utilizzare il proprio credito virtuale per richiedere strumenti necessari alle attività didattiche, scegliendo da un catalogo di oltre 3.000 prodotti. I clienti che vogliono partecipare all’iniziativa possono iscriversi al sito dedicato www.unclickperlascuola.it e selezionare il destinatario della donazione che si desidera supportare tra le migliaia di scuole italiane aderenti e Save the Children, che utilizzerà il credito per le scuole più bisognose che fanno parte del suo programma “Fuoriclasse in Movimento”.

“Fuoriclasse in Movimento” è una rete di 250 scuole in tutta Italia unite per favorire il benessere scolastico degli studenti e per garantire il diritto all'istruzione di qualità per tutti, con l’ambizione di contribuire al rinnovamento di metodologie e strumenti con cui si affronta il fenomeno della dispersione scolastica in Italia. Amazon darà il via all’iniziativa donando 4.000 kit per il ritorno a scuola, che includono zaini, matite, astucci e altri prodotti destinati all’educazione. I kit verranno assemblati dai dipendenti di Amazon e saranno destinati agli studenti più vulnerabili, supportati da Save the Children.

E per affrontare il “Back to School” con il sorriso, Amazon.it mette a disposizione tante offerte sui prodotti della vetrina “Ritorno a Scuola”, lanciata da Amazon.it e disponibile fino ad ottobre. Libri di testo, cancelleria, zaini e astucci, moda e accessori, elettronica e molto altro: tutto l’indispensabile per gli studenti, dalla primaria fino all’università, è a portata di click, con un’ampia selezione di prodotti per ogni esigenza e fascia di prezzo.

Non solo. Il ritorno sui banchi richiede, infatti, molta energia e concentrazione, sia per studenti che per genitori e insegnanti, ecco perché, oltre al necessario per la scuola, su Amazon.it è possibile trovare tutto ciò che serve affinché anche colazione, spuntini e merende siano gustosi, di qualità e convenienti! Nel negozio Amazon Fresh, dedicato al servizio di consegna della spesa in giornata di Amazon.it e disponibile per i clienti Amazon Prime di Milano, Torino, Roma e Bologna, dal 1 al 19 settembre, è possibile ottenere sconti fino al 30% su una selezione di centinaia di prodotti, inclusi formaggi, carne, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, fino alla cura personale e della casa, bibite e articoli per l’infanzia. Queste si affiancano e arricchiscono le offerte del mese, con sconti fino al 25%. E ancora, dal 1 al 17 settembre i clienti Amazon Prime possono acquistare su Amazon.it centinaia di prodotti a prezzo scontato dai negozi U2 Supermercato – disponibile per i clienti Amazon Prime di Milano – e, inoltre, usufruire dello sconto del 20% su una selezione di prodotti a marchio Pam Panorama – disponibile per i clienti Amazon Prime di Roma e Torino– dal latte per iniziare le mattine settembrine con il piede giusto ai migliori salumi per un panino veloce in pausa pranzo.

Infine, tutti gli studenti che frequentano attualmente un corso di istruzione universitaria o equivalente in Italia, possono iscriversi a Prime Student, un programma che consente ai clienti idonei di usufruire di tutti i benefici Prime a soli 24,95 Euro all’anno. I nuovi iscritto hanno accesso a 90 giorni di prova senza costi aggiuntivi in collaborazione con Microsoft Surface. Gli studenti potranno così godere di tutti i vantaggi di spedizione Amazon Prime, di accedere a Prime Video, Prime Music, Prime Reading, Amazon Photos e altri servizi. I clienti Prime Student possono anche ricevere sconti e promozioni che verranno comunicati tramite e-mail o resi disponibili su Prime Student. Dopo i primi 90 giorni senza costi aggiuntivi, Prime Student verrà convertito automaticamente in un'iscrizione a pagamento annuale o mensile. Con questa iscrizione, i clienti riceveranno tutti i vantaggi di Amazon Prime a una tariffa ridotta fino al giorno della laurea o per un massimo di quattro anni (a seconda della condizione che si verifica prima). È possibile disdire l’iscrizione in qualsiasi momento. Tutte le info su amazon.it/primestudent.