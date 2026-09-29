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Ambiente: a Vesima clean-up della spiaggia con Marevivo, Arca Fondi e Bper

29 settembre 2026 | 11.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una giornata dedicata alla pulizia della spiaggia e alla sensibilizzazione sulla tutela dell'ecosistema marino. A Vesima, lungo la costa genovese, Fondazione Marevivo, Arca Fondi SGR e BPER Banca hanno promosso sabato 26 settembre un intervento di clean-up nell'ambito del progetto "Arca Blue Leaders", nato nel 2022 dalla collaborazione tra Arca Fondi e Marevivo. L'iniziativa ha coinvolto volontari e operatori nella rimozione dei rifiuti abbandonati lungo uno dei tratti della costa genovese che conserva ancora un forte carattere naturale e che, soprattutto durante la stagione estiva, registra un'elevata frequentazione. "L'iniziativa è nata nel 2022 in collaborazione con la Fondazione Marevivo e oggi ha toccato 13 località su tutto il territorio italiano", spiega Andrea Garino, Responsabile Servizio Comunicazione, Marketing e Sviluppo Prodotti · Arca SGR intervistato durante la giornata. "Abbiamo raccolto oltre sette chilometri di reti abbandonate e quasi quattro quintali di rifiuti. Il progetto è una testimonianza di come la collaborazione tra pubblico, privato e associazioni di volontariato possa creare occasioni concrete di riqualificazione e protezione ambientale". Al centro dell'iniziativa anche il ruolo delle imprese e degli operatori finanziari nel percorso verso una maggiore sostenibilità. Luigi Iannace, responsabile territoriale BPER nell'area Liguria Ponente, sottolinea l'importanza della tutela del mare e richiama l'attenzione su un fenomeno sempre più diffuso: "Sono un amante del mare e oggi troviamo microplastiche che una volta non si trovavano". L'impegno per la sostenibilità, evidenzia anche Paola Tavella, Responsabile Territoriale Retail Liguria Levante di BPER Banca, non riguarda soltanto i comportamenti individuali: "È anche la possibilità di far sì che i risparmi e gli investimenti dei nostri clienti possano essere orientati verso aziende sostenibili". Tutelare il patrimonio naturale, aggiunge, significa pensare anche alle generazioni future: "Avere spiagge e mare pulito è un investimento non soltanto di oggi, ma anche del futuro, per i nostri figli e per le nuove generazioni". La spiaggia di Vesima è stata scelta anche per le sue caratteristiche ambientali e per l'elevata frequentazione durante e dopo la stagione estiva. "È una spiaggia estremamente frequentata, sia durante tutta l'estate sia fuori stagione", spiega Raffaella Valenti, delegata ligure di Fondazione Marevivo. "Il mare fortunatamente è molto pulito, ma chi frequenta la spiaggia a volte lascia traccia del proprio passaggio. Fare una pulizia a fine stagione ci è sembrato quindi particolarmente importante". L'area conserva inoltre fondali ricchi di praterie di Posidonia oceanica, habitat fondamentali per numerose specie marine e importanti anche nel contrasto all'erosione costiera. L'intervento di Vesima si inserisce nelle attività portate avanti da Fondazione Marevivo per contrastare l'inquinamento da plastica e rifiuti, promuovere comportamenti sostenibili e rafforzare la collaborazione tra associazioni, volontari, comunità locali e imprese nella tutela del patrimonio naturale.

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