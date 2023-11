Riceverà l'Ambrogino d'oro alla memoria, la civica benemerenza assegnata dal Comune di Milano, Giulia Tramontano, la 29enne incinta uccisa lo scorso maggio a Senago dal compagno Alessandro Impagnatiello. Sono 41 in tutto le persone che riceveranno nel 2023 il riconocimento, che verrà conferito nella cerimonia del 7 di dicembre, giorno di Sant'Ambrogio. Nella lista figurano anche il comico Baccan Andrea (in arte Pucci), Francesca Pasinelli, direttore di Telethon, e Ilaria Lamera, la studentessa del Politecnico di Milano che ha dato il via alla protesta delle tende in piazza contro il caro affitti.

Sono cinque le medaglie d'oro alla memoria che verranno consegnate il prossimo 7 dicembre: oltre a Giulia Tramontano, gli insigniti sono il sociologo Francesco Alberoni, morto ad agosto; Angelo Chessa, impegnato insieme al fratello a tenere vivo il ricordo delle 141 vittime della tragedia del traghetto Moby Prince, di cui era capitano suo padre Ugo; la cantante di Comunione e liberazione Adriana Mascagni e l'impreditore Luigi Predeval.

La grande medaglia d'oro alla memoria va all'Università degli Studi di Milano, che celebra quest'anno un secolo di storia. Tra gli attestati di civica benemerenza ne è stato assegnato uno anche a Ilaria Lamera. Quindici le medaglie d'oro assegnate: a riceverle saranno, oltre al comico Pucci, l'ingegnera aeronautica Amalia Ercoli Finzi; il direttore di Sky Tg24 Giuseppe De Bellis; il comico Pucci; l'ex presidente dell'associazione piazza Fontana Carlo Arnoldi; l'imprenditore Andrea Jarach; il direttore del carcere di San Vittore Giacinto Siciliano e la sceneggiatrice Cristina Mainardi. E ancora il cardiochirurgo Emad Al Jabed Emad, Carlo Arnoldi, ex presidente dell'Associazione Piazza Fontana, la sceneggiatrice Cristina Mainardi.

Gli attestati di civica benemerenza andranno a:

Acli Lambrate

Associazione Fonografici Italiani AFI

Associazione Greem - Gruppo Ecologico Est Milano

Associazione MAB Maria Antonietta Berlusconi

Associazione Nazionale Autieri d'Italia - Sezione di Milano

Associazione QUATTRO

Associazione Vill@perta

Caffa Franca – Cittadina Pres. Comitato Inquilini Molise Calvairate

Caffè Milano

Calcaterra Diego - tassista

Cascina Cuccagna

Comitato MI'impegno

Cooperativa Archivistica e Bibliotecaria CAeB

Corti Dominique

Fondazione Aquilone Onlus

Fondazione Foresta dei Giusti Gariwo onlus

Fondazione Genitori per l'Autismo Onlus

Fondazione MUBA Museo dei Bambini Milano

Lamera Ilaria - studentessa

Osservatorio Metropolitano di Milano