Amm. De Giorgi: "bene nuova Mare Nostrum ma bisogna intervenire su trafficanti"

"Se si vogliono evitare i naufragi, un dispositivo navale permanente che intercetti i migranti prima che le imbarcazioni si capovolgano o affondino è l'unica soluzione. E' uno sforzo molto significativo ma, d'altronde, o si impediscono le partenze o si mettono le navi in posizioni strategiche per evitare tragedie: a quel punto diventa una operazione umanitaria prima ancora che di soccorso". Lo dice all'Adnkronos l'ex Capo di Stato Maggiore della Marina Militare ammiraglio Giuseppe De Giorgi, che tra il 2013 e il 2014 gestì lo svolgimento dell'operazione Mare Nostrum nel Mediterraneo, commentando le molte voci politiche che dopo l'ultima tragedia di Lampedusa spingono per il ripristino delle missioni coordinate di vigilanza e soccorso.

"Bisogna però intervenire fortemente sui trafficanti - avverte l'ammiraglio De Giorgi - diversamente ne approfittano. Noi ne avevamo arrestati 366. Una volta che le nostre imbarcazioni sono schierate, i trafficanti semplicemente avvicinano i barchini consapevoli che, a quel punto, le persone a bordo saranno prese in carico dai mezzi Mare Nostrum per esser poi portati in Italia. Bisogna avere il coraggio di intervenire incisivamente sui trafficanti in Libia e in Tunisia, di concerto con le popolazioni locali". (di Silvia Mancinelli)