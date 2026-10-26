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Amodio (Alimenta l'Amore): "'Strani animali e altre storie' progetto di beneficenza corale"

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26 ottobre 2026 | 13.48
Redazione Adnkronos
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"'Strani animali e altre storie', un volume della collana Segni e Storie, è un lavoro corale che si spera possa avere le gambe lunghe, perché tutto il ricavato di questi libri va in beneficenza. L'associazione Alimenta l'amore, di cui sono presidente, ha coperto tutte le spese e i costi vivi di realizzazione. Coop Lombardia lo distribuisce all'interno dei propri punti vendita e l'intero ricavato va alla Fondazione Soleterre" per sostenere i progetti di oncologia pediatrica in Italia, "senza trattenere neanche un centesimo". Sono le dichiarazioni di Silvia Amodio, presidente dell'Associazione Alimenta l'Amore Ets, intervenendo a Milano alla presentazione del nuovo volume della collana 'Segni e Storie', promosso dall'Associazione rappresentata da Amodio e da Coop Lombardia.

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