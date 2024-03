Anche Rocca per l'inaugurazione della Festa delle Camelie a Velletri

C'era anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca all'inaugurazione ufficiale della Festa delle Camelie 2024, oggi a Velletri, alla presenza delle istituzioni e della banda “Umberto Cavola”. Centro storico vestito a festa, esposizioni artistiche di fiori, piante, prodotti floro-vivaistici, musica e spettacoli, apertura straordinaria dei musei e visite guidate alle cantine e ai giardini di Camelie: questo e molto altro per celebrare il fiore simbolo della città, con decine di iniziative messe a punto dal Comune di Velletri e dalla Regione Lazio, con l’organizzazione della Fondazione De Cultura.

Dopo la presentazione di oggi, domani piazza Garibaldi, alle ore 10, si riempirà di auto d’epoca con il raduno di Camasi, mentre postazioni di musica e canto ed esposizioni artistiche saranno operative dalle ore 10 per tutto il corso della Repubblica. In Piazza Caduti sul Lavoro, invece, spazio alle scuole di danza (dalle 10 alle 12) e musica (dalle 15 alle 17). Alle 18 concerto “Welcome to Hill Valley” anni 50/60 rock&roll e, per concludere la tre giorni, alle 20.30 saliranno sul palco “Le Swingeresse” con il loro carico di energia e musica. Anche per domenica sono previste visite guidate al Museo Archeologico (ore 10.30) e di Geopaleontologia e Preistoria (12). Alle 18, infine, itinerario nel centro storico “Tra i profumi e le strade del passato”.

La camelia è arrivata in Italia, dal Giappone, alla fine dell’Ottocento. Secondo alcune ricostruzioni storiche, la prima pianta di Camelia a Velletri fu piantata nei pressi del Cimitero Monumentale. Sul suolo veliterno trova la sua dimensione prediletta: il microclima, il terreno acido e l'origine vulcanica favoriscono la vegetazione e le fioritura con tempi estremamente più rapidi rispetto ad altri terreni.